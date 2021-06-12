Болельщики сборной России подтягиваются в фан-зону в Лужниках

Сегодня вечером свой первый матч на Евро-2020 проведет сборная России. Соперник нашей команды сборная Бельгии. Москва будет активно болеть.

В фан-зону в Лужниках уже подтягиваются болельщики. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.