05 мая, 11:00
В Москве завершился чемпионат России по настольному теннису
В Москве завершился чемпионат России по настольному теннису. В женском одиночном разряде в финале встретились представительницы Татарстана Мария Тайлакова и Екатерина Зиронова. Тайлакова одержала победу и впервые в карьере стала чемпионкой страны.
В мужском финале встретились спортсмены Владимир Сидоренко из Санкт-Петербурга и Денис Ивонин, представляющий Оренбургскую область. Сильнее оказался спортсмен из города на Неве.
