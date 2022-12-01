Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

В Катаре стартовал матч между сборными Испании и Японии. На данный момент лидирует Испания. Счет составляет 1:0.

Параллельно с ними на поле вышли сборные Коста-Рики и Германии. Счет удалось открыть немцам. На данный момент он составляет 1:0 в их пользу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.