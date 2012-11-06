"К 400 летию со дня освобождения Москвы": войско

1612 год - Смута - один из самых драматических моментов русской истории. Династия Рюриковичей пала, за трон сражаются самозванцы, города опустошены и разграблены, московский Кремль занят польскими интервентами, судьба государства висит на волоске.

России нужны люди, способные сплотить народ и поднять его на борьбу с захватчиками. Народные герои, чьи имена станут символом воинской доблести, мужества и патриотизма. Кем были эти люди? Какими усилиями им удалось освободить страну? Неизвестные подробности одной из главных вех русской истории.