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07 мая 2017, 22:15

Общество

Второй этап заезда "Пять колец Москвы" завершился в столице

Второй этап заезда "Пять колец Москвы" завершился в столице

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Старейшая велогонка Москвы пересекла экватор. Спортсмены со всего мира колесят по дорогам столицы третий день подряд. Сегодня завершился второй этап. Маршрут пролегал по Воробьевской набережной и Ленинскому проспекту, старт и финиш был на улице Косыгина. Первым дистанцию преодолел российский велогонщик Матвей Зубов.

Финальный этап соревнований "Пять колец Москвы" состоится 9 мая. Он станет самым длительным за пять дней велогонки. Спортсмены проедут 163 километра по велотрассе "Крылатское" и Крылатской улице. А всего за время соревнований участники преодолеют дистанцию в 600 километров.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".
соревнования новости общество Пять колец Москвы велогонка Станислав Кулик
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