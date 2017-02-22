Деньги или кислота: кто угрожает пользователям соцсетей

Новый вид мошенничества появился в социальных сетях, передает телеканал "Москва 24". Пользователю пишут, что его, якобы, заказали. Сообщение приходит от самого исполнителя, который уже получил предоплату, но, как выясняется, из благородных побуждений не планирует обливать жертву опасным раствором.

Неизвестный даже готов выслать все номера телефонов и переписки с заказчиком. Правда, за вознаграждение в несколько сотен долларов. Чтобы слова звучали убедительнее, жертву предупреждают: рано или поздно найдется человек, который выполнит заказ, поэтому лучше позаботиться о своей безопасности до этого момента.

Вот как комментируют мошенническую схему сами пользователи интернета. Например, предлагают ответить подставному заказчику так: "Вот ты и попался! Это же я и заказывала тебе того чувака, а эта страничка для проверки".

Или пользователи рассуждают о последствиях: "То чувство, когда сегодня отшил хитрого мошенника, а на следующий день попал в больницу с химожогами лица..."

Еще один комментатор уверен: на такую уловку поведется только тот человек, у которого среди знакомых много желающих облить его кислотой.