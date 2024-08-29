29 августа, 00:00Шоу-бизнес
У солиста группы "На-На" произошел конфликт с фанатом на концерте в Калмыкии
На концерте группы "На-На" в Калмыкии произошел конфликт. Солист Владимир Политов разбил телефон зрителя. Музыканту не понравилось, что он вел прямую трансляцию выступления.
Это произошло не сразу, сначала певец подошел и отвернул от сцены штатив, на котором был установлен телефон, однако его обладатель через некоторое время вернул все на место. После этого и произошел инцидент.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.