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22 октября, 22:15

Шоу-бизнес

Анна Седокова подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой

Анна Седокова подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой

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Анна Седокова подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой. Певица сообщила о разрыве в своем посте в социальных сетях, оставив фанатов в недоумении. Официального заявления о причинах развода пока не поступало, но поклонники предполагают, что за этим решением могут стоять финансовые вопросы или неразрешенные конфликты.

Этот развод стал уже не первым в этом году в российском шоу-бизнесе. Недавно Сергей Шнуров и Ольга Абрамова также официально расторгли свои отношения, а певец Шаман объявил о своем холостяцком статусе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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