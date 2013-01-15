"АэроСвит" приостанавливает рейсы между Киевом и Москвой

Клиентам "АэроСвита" предлагают воспользоваться услугами других авиакомпаний-партнеров. Со вторника, 15 января, украинский перевозчик приостанавливает выполнение рейсов между Киевом и Москвой. Также можно вернуть деньги за билеты. Для этого на официальном сайте перевозчика предлагается заполнить специальную форму возврата.

"АэроСвит" ежедневно выполнял четыре рейса между Киевом и московским Шереметьево. Из-за финансовых трудностей компания объявила об отмене десятков рейсов. В настоящее время ведутся споры о том, признавать ли ее банкротом. Общая задолженность "АэроСвита" составляет почти 100 миллионов рублей.

Рейс из Москвы в Киев ожидается на 16 января, при этом пассажирам могут предложить рейсы на 15 января из Домодедово в Киев и из Киева в Домодедово.