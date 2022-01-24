Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим – Беглов

Эпидобстановка в Петербурге осложнилась, город переходит в мобилизационный режим. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

По его словам, пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.