Повестки начали вручать более чем в 40 регионах России для уточнения данных

Весенний плановый призыв в армию начнется уже 1 апреля. Но повестки более чем в 40 регионах получают не только будущие срочники, но и состоящие на воинском учете россияне.

Например, листки с призывом явиться на военные сборы раздают в Ростовской, Липецкой, Новосибирской, Нижегородской и других областях. В военкоматах объясняют, что процедура плановая, ведь идет масштабная работа по цифровизации личных данных всех военнообязанных в стране.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.