Очевидец рассказала о происходившем в зале "Крокус Сити Холла"

Очевидец стрельбы в "Крокус Сити Холле" рассказала о происходившем в зале.

По словам Анастасии Яковлевой, когда началась стрельба, ее подругу задело по касательной. Однако им удалось выбежать за сценой. При этом, когда они оборачивались, то видели автоматные очереди и как что-то горит.

Девушка уточнила, что все из ее компании, кто был на мероприятии, живы. Ранена оказалось два человека, их забрали на машине и передали врачам.

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