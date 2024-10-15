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15 октября, 15:45

Происшествия

Эксперт рассказал, как два месяца дрейфовавший в море мужчина смог выжить

Эксперт рассказал, как два месяца дрейфовавший в море мужчина смог выжить

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Единственный выживший мужчина, который 67 дней дрейфовал в Охотском море, столкнулся с длительным переохлаждением, степень обезвоживания пока точно установить нельзя. Об этом сообщают врачи.

Эксперт по выживанию в экстремальных условиях, спасатель МЧС Эдуард Халилов назвал этот случай спасения уникальным. По его мнению, мужчине помогли выжить его опыт и знание морской стихии. Эксперт также рассказал, что зачастую в таких условиях люди погибают не от голода или обезвоживания, а от переохлаждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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