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15 октября, 12:15

Происшествия

Пострадавший в результате подрыва авто в Москве мужчина находится в реанимации

Пострадавший в результате подрыва авто в Москве мужчина находится в реанимации

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Один из пострадавших в результате подрыва машины в Москве находится в реанимации. При этом мальчик и еще один очевидец также были госпитализированы.

Как отметила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц. Расследование ЧП находится на контроле прокуратуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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