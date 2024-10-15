Пострадавший в результате подрыва авто в Москве мужчина находится в реанимации

Один из пострадавших в результате подрыва машины в Москве находится в реанимации. При этом мальчик и еще один очевидец также были госпитализированы.

Как отметила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц. Расследование ЧП находится на контроле прокуратуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.