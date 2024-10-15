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15 октября, 14:15

Происшествия

Столичная прокуратура взяла на контроль расследование ЧП с подрывом автомобиля

Столичная прокуратура взяла на контроль расследование ЧП с подрывом автомобиля

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Прокуратура Москвы контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство двух и более лиц на Профсоюзной улице. Об этом рассказала руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

В результате ЧП пострадали три человека, в том числе малолетний ребенок. Все были доставлены в городские медучреждения. Также были повреждены два автомобиля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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