В аэропорту Домодедово продолжаются поиски пропавшей собаки. В пресс-службе подчеркнули, что делается все возможное, чтобы ее найти.

К большой поисковой операции уже подключилась родственница хозяйки животного. А в ближайшее время должна присоединиться и сама хозяйка, она собирается прилететь в Москву.

Поиски продолжаются круглосуточно. Собаку ищут по всей территории аэродрома, что составляет более тысячи гектаров. Сотрудникам аэропорта и кинологам, участвующим в операции, отправили фотографии животного.

По словам работников Домодедова, собака вырвалась из переноски при погрузке в самолет. Она перегрызла защитный хомут и убежала.

Ранее СМИ также сообщали, что животное видели на взлетной полосе. Собаку заметили летчики, вот только поймать ее пока не удалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.