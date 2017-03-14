СК проверяет видео с "воспитательным" наездом автомобиля на ребенка

"Воспитательный наезд" стал предметом проверки следователей Ленинградской области. Они устанавливают детали инцидента в Приозерске, где водитель внедорожника сбил ребенка и поставил его на колени, передает телеканал "Москва 24" .

Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как двое детей играют на обочине с игрушечным автоматом, целясь в проезжающие машины. Один из водителей внезапно разворачивается и направляет автомобиль на мальчиков. При этом внедорожник сбивает одного ребенка. После этого мужчина выходит из машины и ставит мальчика на колени. В таком положении ребенок находился до приезда полиции. Сообщается, что пока никакого наказания за свое неадекватное поведение водитель не понес.