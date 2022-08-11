Спасатели продолжили тушить пожар на Большой Почтовой улице в столице

На Большой Почтовой улице работают сразу несколько расчетов спасателей и скорой помощи. На кадрах видно, что лестница сотрудников МЧС направлена к последнему этажу здания. Но копотью покрыто окно ниже.

Веротяно, все уже потушили, но оперативные службы продолжают работу на месте. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.