Роспотребнадзор проверил более 400 торговых точек, где могли продавать суррогатный сидр

В московских магазинах не нашли продукцию "Мистер Сидр", специалисты проверили уже более 400 точек. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Между тем по всей стране изъяли из оборота более 70 тысяч литров опасного напитка. По данным Минздрава на вечер 8 июня, суррогатным сидром отравились 97 человек, 31 из них умер, а трое остаются в крайне тяжелом состоянии.

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