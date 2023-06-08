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Новости

08 июня, 19:30

Происшествия

Роспотребнадзор проверил более 400 торговых точек, где могли продавать суррогатный сидр

Роспотребнадзор проверил более 400 торговых точек, где могли продавать суррогатный сидр

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В московских магазинах не нашли продукцию "Мистер Сидр", специалисты проверили уже более 400 точек. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Между тем по всей стране изъяли из оборота более 70 тысяч литров опасного напитка. По данным Минздрава на вечер 8 июня, суррогатным сидром отравились 97 человек, 31 из них умер, а трое остаются в крайне тяжелом состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Массовое отравление сидром в РФ
происшествиярегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова
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