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Новости

06 июня, 22:15

Происшествия

Роспотребнадзор изъял из оборота почти 40 тысяч литров потенциально опасного сидра

Роспотребнадзор изъял из оборота почти 40 тысяч литров потенциально опасного сидра

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В России из оборота изъяли 37,6 тысячи литров "Мистера Сидра"

Суд в Ульяновске арестовал самарского бизнесмена по делу о массовом отравлении сидром

Роспотребнадзор изъял из оборота почти 40 тысяч литров потенциально опасного сидра, произведенного в Самарской области. В Москве продукцию не обнаружили, уточнили в ведомстве.

На данный момент о случаях смертельного отравления известно в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и в Удмуртии. Счет пострадавших идет на десятки. Суд в Ульяновске арестовал самарского бизнесмена по делу о массовом отравлении суррогатом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Массовое отравление сидром в РФ
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