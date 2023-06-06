Роспотребнадзор изъял из оборота почти 40 тысяч литров потенциально опасного сидра, произведенного в Самарской области. В Москве продукцию не обнаружили, уточнили в ведомстве.

На данный момент о случаях смертельного отравления известно в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и в Удмуртии. Счет пострадавших идет на десятки. Суд в Ульяновске арестовал самарского бизнесмена по делу о массовом отравлении суррогатом.

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