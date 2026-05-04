Уголовное дело возбудили после опрокидывания лодки с пассажирами на Москве-реке

Уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, возбудили после опрокидывания прокатной лодки с пассажирами на Москве-реке. Инцидент произошел в районе Красногорска.

На борту находились 10 человек, в том числе 7 детей, при допустимой вместимости до 4 человек. После опрокидывания все оказались в ледяной воде. Спасательных жилетов у пассажиров не было.

