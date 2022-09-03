Призрачный гонщик появился в Воронежской области. Местные жители наблюдали, как горящая фура на полном ходу едет вдоль дороги. Как оказалось, грузовик перевозил тюки с сеном, и они вспыхнули. Водитель съехал с трассы, чтобы не подвергать опасности других участников движения. При этом решил не останавливаться. Но огонь разгорелся еще сильнее, и дать по тормозам все же пришлось. К приезду спасателей от прицепа с грузом уже ничего не осталось.

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