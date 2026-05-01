Новости регионов: семь человек пострадали при пожаре в Ижевске

Семь человек, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в многоэтажке в Ижевске. С одного из балконов пламя распространилось на верхние этажи. 20 жильцов были эвакуированы.

В республике Коми 10 человек пострадали при жесткой посадке вертолета в городе Усинске. Всего на борту воздушного судна находились 24 человека. На место оперативно прибыли экстренные службы. Пострадавших доставили в больницу.

