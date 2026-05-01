Жители Балашихи пожаловались на нападения подростков

Нападения на магазины, скандалы с соседями и страх выйти погулять во двор возникли у жителей микрорайона Балашихи из-за подростков. Группа из 6–8 человек избила взрослого мужчину, которому потребовалась медицинская помощь.

Подростки называют свою группу "Ласточка" по татуировке лидера в виде птицы. Число детей на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних выросло на 33,6 тысячи и составило более 453 тысяч. Психологи советуют при встрече с трудными подростками спокойное игнорирование, а не агрессию.

