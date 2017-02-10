Россельхознадзор будет проверять поставляемую в РФ ГМО-продукцию

Россельхознадзор будет проверять ГМО продукцию, которую поставляют в Россию, передает телеканал "Москва 24". Например, из Аргентины к нам идет соя с незарегистрированными обновлениями, которые могут быть опасны.

Теперь сотрудники будут отбирать пробы и проверять на наличие отклонений от принятых норм. Если они их обнаружат, поставки могут вообще запретить.