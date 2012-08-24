Жители Подмосковья будут работать ближе к дому

Жители Подмосковья будут работать в области. Этого намерен добиться новый губернатор Сергей Шойгу. Об этом он сообщил в интервью газете "Коммерсант". По словам губернатора, каждое утро в Москву уезжают работать 1 миллион 300 тысяч жителей области. Столько же людей каждый вечер едут обратно. В дороге они проводят, в общей сложности от 5 до 7 часов ежедневно. Сергей Шойгу намерен в ближайшее время создать условия для того, чтобы как минимум треть подмосковных жителей могли работать ближе к дому. Он считает, что производства необходимо переносить из Москвы в область и создавать вокруг них малые города. При этом зарплата должна быть не ниже московской.