Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа 2012, 20:39

Мэр Москвы

Сергей Собянин вручил премии в области литературы и искусства

В преддверии Дня города мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии в области литературы и искусства.


Награды получили 18 мастеров в девяти номинациях: "Театральное искусство", "Изобразительное искусство", "Просветительская деятельность", "Искусствоведение" и других.


В числе выдающихся деятелей культуры и искусства оказались композитор, народный артист СССР Родион Щедрин, поэт и прозаик Константин Ваншенкин, артисты Сергей Маковецкий, Владимир Симонов и Владимир Вдовиченков.
премии новости вручения Сергей Собянин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика