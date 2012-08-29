В преддверии Дня города мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии в области литературы и искусства.



Награды получили 18 мастеров в девяти номинациях: "Театральное искусство", "Изобразительное искусство", "Просветительская деятельность", "Искусствоведение" и других.



В числе выдающихся деятелей культуры и искусства оказались композитор, народный артист СССР Родион Щедрин, поэт и прозаик Константин Ваншенкин, артисты Сергей Маковецкий, Владимир Симонов и Владимир Вдовиченков.