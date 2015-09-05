Более 500 праздничных мероприятий пройдет в День города

5 и 6 сентября в Москве пройдет более 500 праздничных мероприятий. В эти выходные столица отмечает 868-й День рождения. Жители и гости города смогут посетить 300 концертов, 80 мастер-классов, 247 бесплатных экскурсионных маршрутов, 14 спортивных соревнований. Самые интересные события праздника - в сюжете телеканала "Москва 24".