Торговый центр "РИО" закрыли после пожара, передает телеканал "Москва 24". Здание огорожено лентой по всему периметру. Сначала определят причину возгорания, а уже потом откроют "РИО" для посетителей.

По предварительным данным, центр будет опечатан в течение семи месяцев. За это время его должны восстановить. По предварительным подсчетам, пламя хозяйничало более, чем на тысяче квадратных метрах. По сути, выгорел весь цокольный этаж. Отмечается, что эвакуация была на низком уровне.

18 человек доставили в городские клиники. Многие из них до сих пор в тяжелом состоянии.

"У нас находятся семь пострадавших, они поступили с отравлением продуктами горения и ингаляционными травмами, – говорит директор ГБУЗ "Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского" Сергей Петриков. – Чувствуют себя прилично, состояние удовлетворительное, большинство пациентов не требует нахождения в реанимации, мы планируем их переводить в госпитальное отделение".

Эксперты выдвигали две версии случившегося. Поджог и короткое замыкание. Очевидцы рассказывали, что за секунды до пожара якобы слышали странный хлопок и запах газа, как раз на цокольном этаже в районе небольшого кафе. Определить окончательную причину пожара предстоит следователям.