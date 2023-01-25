Череда отставок произошла в руководстве Украины

Череда отставок произошла в украинском руководстве страны. Кадровые перестановки коснулись многих структур центральной и региональной власти, а также правоохранительной системы.

Кирилл Тимошенко ушел с поста руководителя офиса украинского президента, написав заявление об увольнении по собственному желанию. В один день с Тимошенко в отставку подал и замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов. В его задачи входило тыловое обеспечение ВСУ.

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