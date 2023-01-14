Взятие Соледара имеет важное значение – Минобороны РФ

Соледар перешел под контроль российской армии. Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, это произошло вечером 12 января. Отмечается, что в ходе операции отлично сработали артиллерия, авиация и ракетные войска вооруженных сил России. Городские кварталы штурмовали отряды ЧВК "Вагнер".

В ведомстве отметили, что Соледар имеет важное значение на донецком направлении. Контроль над ним позволяет отрезать пути снабжения соединений украинской армии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.