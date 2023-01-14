Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:15

Политика

В Минобороны РФ раскрыли подробности освобождения Соледара

В Минобороны РФ раскрыли подробности освобождения Соледара

ВС РФ эвакуировали из Соледара более 100 гражданских

Мирный план Зеленского не имеет отношения к реальности – Небензя

Глава минобороны Германии подала в отставку – СМИ

ООН не участвует в разработке украинских резолюций о мире и трибунале

Киев продолжает обстреливать ЗАЭС

Представители РФ и ООН обсудили разблокировку российского экспорта

МО РФ раскрыло подробности освобождения Соледара

Эксперт оценил ситуацию с освобождением Соледара

Новости часа: Путин назвал срок принятия мер по обеспечению лекарствами пострадавших в СВО

Министерство обороны РФ сообщило, что Соледар был взят еще вечером 12 января. Это стало возможно благодаря непрерывному огню артиллерии, авиации и ракетных войск. За последние трое суток в городе убиты более 700 украинских военных и уничтожено свыше 300 единиц вооружения.

В ведомстве отметили, что Соледар имеет важное значение для наступательных действий на донецком направлении – контроль над ним позволяет отрезать пути снабжения соединений ВСУ в расположенном юго-западнее Артемовске. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика