В Минобороны РФ раскрыли подробности освобождения Соледара

Министерство обороны РФ сообщило, что Соледар был взят еще вечером 12 января. Это стало возможно благодаря непрерывному огню артиллерии, авиации и ракетных войск. За последние трое суток в городе убиты более 700 украинских военных и уничтожено свыше 300 единиц вооружения.

В ведомстве отметили, что Соледар имеет важное значение для наступательных действий на донецком направлении – контроль над ним позволяет отрезать пути снабжения соединений ВСУ в расположенном юго-западнее Артемовске. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.