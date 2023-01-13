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13 января, 23:00

Политика

ООН не участвует в разработке украинских резолюций о мире и трибунале

ООН не участвует в разработке украинских резолюций о мире и трибунале

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ООН не участвует в работе по проектам украинских резолюций об урегулировании конфликта и "трибунале", заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. По его словам, в этот процесс вовлечены отдельные государства.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее заявил, что любые идеи о некоем трибунале являются нелепыми. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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