В МО РФ сообщили о сбитом Су-27 в Харьковской области

Российская ПВО сбила Су-27 и 15 беспилотников Украины, заявили в Минобороны РФ.

ЦСКА, "Зенит", "Динамо" и "Сочи" оспорят в спортивном арбитраже отстранение от еврокубков со стороны UEFA. Об этом сообщили в пресс-службе ЦСКА.

Более 100 населенных пунктов в Курской области остаются без света из-за штормового ветра, рассказали власти региона.