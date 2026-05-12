Российские военные провели успешный пуск новейшей ракеты "Сармат". Доклад об испытании ракетного комплекса принял Владимир Путин. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил, что пуск состоялся в 11:15.

Задача пуска выполнена. По своим боевым возможностям "Сармат" превосходит своего предшественника по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску и комплексу средств противодействия, позволяющему преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

