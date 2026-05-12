12 мая, 17:15Политика
Российские военные провели успешный пуск новейшей ракеты "Сармат"
Российские военные провели успешный пуск новейшей ракеты "Сармат". Доклад об испытании ракетного комплекса принял Владимир Путин. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил, что пуск состоялся в 11:15.
Задача пуска выполнена. По своим боевым возможностям "Сармат" превосходит своего предшественника по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску и комплексу средств противодействия, позволяющему преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.