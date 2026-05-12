Названы минимальные баллы ЕГЭ для получения школьного аттестата

В Совете Федерации назвали минимальные баллы ЕГЭ для получения школьного аттестата в 2026 году. По русскому языку нужно набрать не менее 24 баллов, по базовой математике – минимум 7.

Для предметов по выбору установлены следующие пороги: иностранный язык – 22 балла, профильная математика – 27, литература и история – 32, физика, химия и биология – 36, география – 37, обществознание – 42 балла.

