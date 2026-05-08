Премьер Словакии Фицо прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы

В Россию прибывают иностранные гости для участия в праздновании 81‑й годовщины Победы. Первым прилетел в Москву премьер‑министр Словакии Роберт Фицо.

Из‑за необходимости обходить воздушное пространство прибалтийских государств маршрут из Братиславы пролегал через Чехию и Германию, а затем над Балтийским морем. Сразу после прибытия Фицо возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.


