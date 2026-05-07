Российская армия ведет наступление на позиции ВСУ в Константиновке

Российские военные группировки войск "Юг" атакуют ВСУ в Константиновке ДНР, противник несет большие потери. Подразделения выбивают украинские войска не только из самого населенного пункта, но и с окраин.

Военный эксперт Олег Иванов сообщил, что в Константиновке продолжаются тяжелые бои, российские войска направляют дополнительные резервы. Всего по данным Минобороны за время проведения СВО уничтожены 671 самолет ВСУ, 284 вертолета и более 140 тысяч беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.