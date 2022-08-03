Китай начал военные учения. Маневры с боевыми стрельбами, которые пройдут вокруг Тайваня, эксперты связывали с визитом на остров Нэнси Пелоси.

Визит спикера палаты представителей конгресса США в Тайбэй посчитали открытой провокацией. А в МИД Китая Соединенные Штаты официально назвали "главным разрушителем мира" в Тайваньском проливе. О скандальном турне Пелоси и первых последствиях – в эфире телеканала Москва 24.