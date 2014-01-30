Москвичей ждет высокое атмосферное давление и мороз до 17 градусов

В четверг москвичей ожидают сильные морозы и солнечная погода. Столбики термометров покажут -17 градусов. Ночью было - 23 градуса, по области до - 34. Атмосферное давление продолжит расти в течение дня и в обед составит 776 миллиметров ртутного столба - это выше нормы.



В целом, вся Европейская часть России находится во власти антициклона. По климатическим нормам среднесуточная температура в эти дни должна быть около десяти мороза. Тем не менее, пока она на 10 градусов ниже нормы.

"Столицу ожидает малооблачная сухая погода, а температурный режим окажется на 10-12 градусов ниже климатической нормы. Сегодняшняя ночь была самой холодной, столбики термометра опустились до -25,5 градусов, по области местами до -34 градусов. В течение дня столбики термометров не превысят -15-17 в Москве и по области от -14 до -19 градусов", - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.