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23 декабря 2013, 21:36

Общество

Москвичам предлагают купить искусственный снег из-за теплой погоды

Москвичам предлагают купить искусственный снег из-за теплой погоды

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Конец декабря выдался в столице аномально теплым и оставил горожан без новогоднего настроения. Всю эту неделю синоптики обещают около нуля и небольшой плюс. Ближе к Новому году все-таки ожидают легкий мороз и кратковременный снег.

Из-за аномально теплой погоды в этом году пользуется особым спросом искусственный снег. Им можно украсить новогоднюю елку или устроить праздничный снегопад в собственной квартире.

Для улучшения настроения психологи рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе и отказаться от спиртного.
погода Алексей Вершинин новости Екатерина Маключенко
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