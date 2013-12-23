Москвичам предлагают купить искусственный снег из-за теплой погоды

Конец декабря выдался в столице аномально теплым и оставил горожан без новогоднего настроения. Всю эту неделю синоптики обещают около нуля и небольшой плюс. Ближе к Новому году все-таки ожидают легкий мороз и кратковременный снег.

Из-за аномально теплой погоды в этом году пользуется особым спросом искусственный снег. Им можно украсить новогоднюю елку или устроить праздничный снегопад в собственной квартире.



Для улучшения настроения психологи рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе и отказаться от спиртного.