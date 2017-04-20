Тепература в столице заметно отстает от климатической нормы

Крайне неустойчивая погода установилась в столице. Температура никак не может нагнать климатическую норму.

20 апреля было немного теплее, чем в среду, 19 апреля. Какая погода ждет москвичей в пятницу, смотрите в выпуске телеканала "Москва 24"..