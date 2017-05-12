Климатолог Владимир Семенов – о причинах непогоды в мае

В Москве снова прошел снегопад. Пятые сутки весна больше напоминает зиму. Погода неустойчивая, заряды снега сменяют короткие прояснения. На дорогах – гололедица, она уже привела к череде массовых аварий. Синоптики предупреждают об опасности. Мощные облака отменяют обещанное потепление и таяние снега.

Что же происходит с погодой и можно ли верить прогнозам, рассказал климатолог Владимир Семенов в студии телеканала "Москва 24".