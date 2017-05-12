Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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12 мая 2017, 13:45

Общество

Климатолог Владимир Семенов – о причинах непогоды в мае

Климатолог Владимир Семенов – о причинах непогоды в мае

Гололедица спровоцировала множество аварий на столичных дорогах

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Сильная гололедица образовалась на столичных дорогах

В Москве снова прошел снегопад. Пятые сутки весна больше напоминает зиму. Погода неустойчивая, заряды снега сменяют короткие прояснения. На дорогах – гололедица, она уже привела к череде массовых аварий. Синоптики предупреждают об опасности. Мощные облака отменяют обещанное потепление и таяние снега.

Что же происходит с погодой и можно ли верить прогнозам, рассказал климатолог Владимир Семенов в студии телеканала "Москва 24".
погода Елена Силуянова новости прогнозы погоды
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