Поезда на МЦК следуют с минимальным интервалом из-за непогоды

Поезда на Московском центральном кольце (МЦК) будут следовать с минимальными интервалами до 23:00 из-за неблагоприятных погодных условий, передает телеканал "Москва 24".

"В связи с экстремальными погодными условиями в московском регионе наблюдается непростая транспортная ситуация, в связи с этим департамент транспорта Москвы принял решение о том, что "Ласточки" на Московском центральном кольце сегодня будут следовать с интервалом шесть минут до 23 часов", – сказала замруководителя пресс-службы департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина.

Кроме того, на железной дороге восстановлено движение электричек и поездов дальнего следования. Из-за наледи на несколько часов произошел сбой. Сейчас контактные линии расчищают более полусотни единиц спецтехники. Составы отставали от расписания почти на час.