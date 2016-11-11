Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября 2016, 23:15

Общество

Поезда на МЦК следуют с минимальным интервалом из-за непогоды

Поезда на МЦК следуют с минимальным интервалом из-за непогоды

"Москва сегодня": как город справляется с непогодой

Снегопад парализовал движение на трассах и железных дорогах

Поезда на шести направлениях МЖД задерживаются из-за ледяного дождя

Движение на Московском малом кольце ограничено из-за гололеда

Десятки пешеходов из-за скользких дорог получили травмы в Казани

Поезда дальнего следования могут задерживаться на три часа

Мужчину убило обледеневшей веткой в подмосковном Софрине

Общественный транспорт готов к увеличению количества пассажиров

Циклон повлиял на работу столичных аэропортов

Поезда на Московском центральном кольце (МЦК) будут следовать с минимальными интервалами до 23:00 из-за неблагоприятных погодных условий, передает телеканал "Москва 24".

"В связи с экстремальными погодными условиями в московском регионе наблюдается непростая транспортная ситуация, в связи с этим департамент транспорта Москвы принял решение о том, что "Ласточки" на Московском центральном кольце сегодня будут следовать с интервалом шесть минут до 23 часов", – сказала замруководителя пресс-службы департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина.

Кроме того, на железной дороге восстановлено движение электричек и поездов дальнего следования. Из-за наледи на несколько часов произошел сбой. Сейчас контактные линии расчищают более полусотни единиц спецтехники. Составы отставали от расписания почти на час.
Сюжет: Запуск Московского центрального кольца
погода новости ж/д и вокзалы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика