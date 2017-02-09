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09 февраля 2017, 15:45

Общество

Температура воздуха в московском регионе превысит норму

Температура воздуха в московском регионе превысит норму

Потепление пришло в столицу

"Утро": температура воздуха поднимется на 10 градусов

"Утро": в пятницу в отдельных районах вновь пройдет снег

"Утро": крупные заторы образовались на внешней стороне МКАД

"Утро": атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба

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"Утро": температура воздуха составит -5 градусов

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Морозы отступаю: в столичный регион придет потепление в четверг

Температура воздуха в московском регионе превысит климатическую норму. Как сообщили синоптики, потепление продолжится, и в предстоящую неделю показания термометров будет колебаться в небольших пределах, но будут выше привычных для февраля значений на 4 градуса.

В основном будет облачная погода с небольшим снегом и умеренным ветром. На дорогах и тротуарах местами возможна гололедица. Также водителей предупреждают о тумане.

Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".
погода новости ЦОДД Светлана Милорадова
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