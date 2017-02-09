Температура воздуха в московском регионе превысит норму

Температура воздуха в московском регионе превысит климатическую норму. Как сообщили синоптики, потепление продолжится, и в предстоящую неделю показания термометров будет колебаться в небольших пределах, но будут выше привычных для февраля значений на 4 градуса.

В основном будет облачная погода с небольшим снегом и умеренным ветром. На дорогах и тротуарах местами возможна гололедица. Также водителей предупреждают о тумане.

Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".