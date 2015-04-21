Японские железнодорожники разогнали поезд до рекордной скорости. На спидометре состава на магнитной подушке зафиксировали показатели 603 км/ч. Прежний максимум составлял 590.

Испытаний новых поездов-магнитопланов провели на экспериментальном участке путей протяженностью почти 43 километра. Особенность работы составов заключается в том, что они не касаются поверхности рельса при движении.

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