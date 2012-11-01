Парковка в центре стала платной даже для местных жителей

01 ноября 2012, 09:28
Припарковаться на двух десятках улиц в Москве теперь стоит 50 рублей в час. С сегодняшнего дня стартует эксперимент, который продлиться до февраля. В зону пилотного проекта попали Петровка, Каретный ряд, а так же 18 прилегающих улиц и переулков.
Оплатить парковочное место можно тремя способами: через SMS, на веб-портале или приложив кредитную или парковочную карту к паркомату. Местные жители смогут воспользоваться платной парковкой бесплатно, но только ночью – с 20:00 до 08:00. Для этого необходимо получить парковочное разрешение, которое выдается через многофункциональные центры (МФЦ) предоставления государственных услуг. Разрешения также будут выдаваться инвалидам, для которых парковка будет бесплатна весь день.
В Москве заработала горячая линия по вопросам платных парковок. Узнать о стоимости, способах оплаты и штрафах можно по телефону: (495) 539 22 99.
Смогут ли платные парковки сделать центр города удобнее для автомобилистов? Этот вопрос мы сегодня адресуем тем, кто за рулем: экспертам и нашим зрителям. Отправляйте SMS-сообщения с ответами "да" или "нет" на номер 2477. Сообщение платное. Вечером подведем итог.
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