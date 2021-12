Пассажиров аэропорта Домодедово развлекали Деды Морозы. 22 человека устроили танцевальный флешмоб в терминале.

Они исполнили танец под 4 новогодние и рождественские композиции: Let it Snow, All I Want For Christmas is You, "Три белых коня" и "Зима". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.