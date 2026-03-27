С 1 апреля продавцам в России запретят завышать цены на товары, приобретаемые в рассрочку. Согласно закону, данные о крупных покупках, оплаченных поэтапно, будут передаваться в бюро кредитных историй. Для беспроцентной рассрочки установлен лимит по сроку – не более 6 месяцев.

Экономисты отметили, что новая норма наведет порядок в быстрорастущем сегменте потребительского кредитования и защитит права покупателей, а также сделает рассрочку более прозрачной и выгодной.

