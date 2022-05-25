Специалисты Рособрнадзора рассказали, как упростилась процедура ЕГЭ за последние годы

В России начинается подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Представители Рособрнадзора рассказали, какой будет экзаменационная компания в этом году.

Специалисты отметили, что процедура единого госэкзамена за последние годы упростилась. А еще дали совет школьникам – стоит ли за ночь до экзаменам искать по Сети варианты заданий с Дальнего Востока.

Всего ЕГЭ готовятся сдавать примерно 740 тысяч выпускников. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.